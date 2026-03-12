В Клину отреставрируют церковь Николая Чудотворца в Никольском. Главное управление культурного наследия Московской области выдало разрешение на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ на объекте.

Объект культурного наследия регионального значения расположен в деревне Никольское. Церковь была построена в 1738 году и является памятником храмовой архитектуры XVIII века Подмосковья.

В рамках исследований специалисты проведут историко-архивные, архитектурные и инженерные изыскания, которые необходимы для разработки проекта реставрации. Завершить их планируется летом текущего года.

