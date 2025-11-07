В Клину построят школу олимпийского резерва

На улице Чайковского в Клину продолжается строительство Клинской школы олимпийского резерва, строительная готовность объекта достигла 45%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», их планируют завершить в 2026 году.

Строители возвели помещения водоподготовки бассейна и смонтировали перекрытия большого легкоатлетического манежа, приступили к монтажу арматурного каркаса перекрытий между первым и вторым этажами для дальнейшей заливки бетоном и не только. Площадь здания составит 12 тыс. кв. м.

