В Клину работники ГКУ МО «Мособлпожспас» отловили гадюку с приусадебного участка

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» поймали гадюку, которая заползла на приусадебный участок в Клину. Пойманную рептилию выпустили в естественную среду обитания.

За помощью спасателей обратились владельцы одного из частных домов. Они сообщили, что на участок, где бегают дети, заползла змея.

На место оперативно прибыли спасатели. Специалисты установили, что на участок заползла обыкновенная гадюка. С помощью специального захвата они поймали рептилию и отвезли в лес, где выпустили.

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