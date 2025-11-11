В Клину строители приступили к устройству ковра футбольного поля на стадионе «Строитель»

На улице Чайковского в Клину продолжается капитальный ремонт старейшего в округе стадиона «Строитель», подрядчик приступил к устройству ковра футбольного поля. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета, в них задействованы 48 рабочих и пять единиц техники. Стройготовность объекта достигла 65%.

Площадь объекта составляет более 15,5 тыс. кв. м, строителям предстоит выполнить устройство беговых дорожек, завершение обновления зрительских трибун и ремонта спортзалов и не только. Завершить работы планируют в 2026 году.

