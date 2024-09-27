В Клину установили зоны охраны Церкви Преображения Господня

В деревне Борозда под Клином установили границы зон охраны Церкви Преображения Господня. Об этом сообщили в Главном управлении культурного наследия Московской области.

Церковь возвели в 1731 году, она входит в число объектов культурного наследия регионального значения.

В охранную зону объекта теперь входят территории, которые непосредственно примыкают к церкви, исторически с ней связаны и сохраняют оптимальные условия ее визуального восприятия.

В зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности включили территории деревни, которые прилегают к церкви.

В зону охраняемого природного ландшафта вошел участок сохранившегося исторического ландшафта к югу от жилой зоны в бассейне реки Сестры, а также овраги, растительность, река с запрудами, Жуковский ручей и остатки Екатерининского канала середины 19 века.