Ноги отдыхают, а сердце — нет: исследователи обнаружили необычную особенность работы организма за рулем
Digital Public Health: вождение автомобиля меняет характер сердечной активности
Фото: [Подмосковье сегодня/Дарина Левкина]
Вождение автомобиля может создавать скрытую нагрузку на сердце, несмотря на то что человек практически не двигается, пишет ScienceAlert со ссылкой на исследование ученых Хьюстонского университета, опубликованное в журнале Digital Public Health.
В исследовании приняли участие 57 человек, за состоянием которых наблюдали на протяжении недели при помощи умных часов, смартфонов и специальных устройств, установленных в автомобилях.
В общей сложности ученые собрали данные почти за 3000 часов наблюдений, из которых более 300 часов участники провели за рулем.
Выяснилось, что средняя частота сердечных сокращений при вождении и других сидячих занятиях практически не различалась. Однако за рулем пульс оставался выше уровня покоя в течение 94% времени, тогда как при других малоподвижных занятиях этот показатель составлял 81%.
Кроме того, во время управления автомобилем пульс возвращался к показателям покоя примерно вдвое реже.
По словам руководителя исследования Иоанниса Павлидиса, вождение требует постоянной концентрации внимания, принятия решений и готовности реагировать на происходящее вокруг. Именно этим может объясняться обнаруженная реакция организма.
При этом, в отличие от физических упражнений, такая нагрузка не сопровождается аналогичной тренировкой организма.
Пока ученые не установили, вредит ли подобная сердечная активность здоровью при регулярных и продолжительных поездках на автомобиле.