Вождение автомобиля может создавать скрытую нагрузку на сердце, несмотря на то что человек практически не двигается, пишет ScienceAlert со ссылкой на исследование ученых Хьюстонского университета, опубликованное в журнале Digital Public Health.

В исследовании приняли участие 57 человек, за состоянием которых наблюдали на протяжении недели при помощи умных часов, смартфонов и специальных устройств, установленных в автомобилях.

В общей сложности ученые собрали данные почти за 3000 часов наблюдений, из которых более 300 часов участники провели за рулем.

Выяснилось, что средняя частота сердечных сокращений при вождении и других сидячих занятиях практически не различалась. Однако за рулем пульс оставался выше уровня покоя в течение 94% времени, тогда как при других малоподвижных занятиях этот показатель составлял 81%.

Кроме того, во время управления автомобилем пульс возвращался к показателям покоя примерно вдвое реже.

По словам руководителя исследования Иоанниса Павлидиса, вождение требует постоянной концентрации внимания, принятия решений и готовности реагировать на происходящее вокруг. Именно этим может объясняться обнаруженная реакция организма.

При этом, в отличие от физических упражнений, такая нагрузка не сопровождается аналогичной тренировкой организма.

Пока ученые не установили, вредит ли подобная сердечная активность здоровью при регулярных и продолжительных поездках на автомобиле.