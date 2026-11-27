Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде заочного ареста для известного стримера и блогера Алексея Губанова* (JesusAVGN*). Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, уроженцу Кузбасса вменяют распространение фейков о российской армии, за что ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Двухмесячный срок содержания под стражей пока носит отложенный характер. В судебной инстанции пояснили, что отсчет времени начнется лишь с момента фактического задержания блогера в России либо сразу после его экстрадиции или депортации из-за рубежа.

Уроженец Новокузнецка Алексей Губанов*, собравший на своем YouTube-канале аудиторию свыше 1,3 млн подписчиков, покинул родину еще в 2021 году и обосновался в Соединенных Штатах. Находясь за океаном, он регулярно проводил прямые эфиры, во время которых за денежные пожертвования от зрителей оскорблял соотечественников и тиражировал ложные сведения о действиях Вооруженных сил РФ.

В апреле 2025 года Министерство юстиции внесло стримера в реестр иностранных агентов. Теперь к этому списку добавилось и уголовное преследование с перспективой длительного тюремного заключения.

*признан иностранным агентом по решению Минюст РФ