Марсоход NASA Curiosity обнаружил на поверхности Красной планеты необычные кристаллические образования, по своей форме напоминающие картофельные чипсы, пишет Daily Mail. Пока ученые не могут точно объяснить механизм их образования.

Загадочную находку сделали во время исследования участка под названием Наска на склоне горы Шарп. Фотографию необычных образований марсоход сделал 7 ноября при помощи специальной камеры, установленной на конце его роботизированной руки.

Сейчас специалисты NASA изучают особенности этих дискообразных кристаллов, а собранные марсоходом образцы горных пород подвергаются химическому анализу.

Тем временем находка вызвала бурное обсуждение среди любителей космоса. Некоторые интернет-пользователи предположили, что объекты имеют искусственное происхождение, а другие пошутили, что марсиане миллиарды лет питались картофельными чипсами.

Любопытно, что это не единственная загадочная геологическая находка на Марсе за последнее время.

Ранее на обширном лавовом поле Дедалия ученые обнаружили светлые валуны, расположенные рядами на расстоянии от 5 до 10 м друг от друга. Издалека образуемые ими узоры напоминают отпечатки пальцев или японские сады камней.

Специалисты предполагают, что некий природный процесс отделил крупные камни от более мелких частиц грунта. Однако установить, каким именно образом это произошло, пока не удалось.