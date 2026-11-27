Закончившаяся распродажа не освобождает магазин от обязанности принять обратно товар со скрытым браком. Более того, даже если покупатель изначально согласился приобрести вещь с дефектом, это не означает, что продавец больше ни за что не отвечает. В каких случаях можно вернуть деньги за покупку со скидкой и почему магазин обязан рассмотреть требование даже после завершения акции, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала адвокат, член Адвокатской палаты города Москвы Светлана Жмурко.

«Само по себе приобретение товара на распродаже, по акции или со скидкой не ограничивает права потребителя, предусмотренные Законом РФ „О защите прав потребителей“. Если магазин снизил цену из-за окончания сезона, смены коллекции, ликвидации остатков или проведения рекламной акции, это никак не ограничивает права покупателя», — объяснила специалист.

Особенно интересная ситуация возникает с уцененными товарами, у которых уже был известный недостаток. Например, покупатель приобрел обувь с царапиной на подошве, о которой его заранее предупредили. Потребовать компенсацию именно за эту царапину впоследствии не получится. Но если через некоторое время обнаружится совершенно другой, скрытый производственный дефект, права на предъявление претензий сохраняются.

«Даже если товар был уценен из-за определенного дефекта, продавец не освобождается от ответственности за другие недостатки, о которых покупатель не был предупрежден», — подчеркнула Жмурко.

По словам адвоката, статья 18 Закона «О защите прав потребителей» позволяет потребовать замену некачественного товара, устранение недостатка, уменьшение цены или возврат денег. Если покупатель решил отказаться от покупки, магазин обязан вернуть фактически уплаченную сумму с учетом скидки. На удовлетворение такого требования отводится десять дней с момента его предъявления.

«Окончание распродажи или рекламной акции не является основанием для отказа в удовлетворении требований покупателя. Обязательства продавца по качеству товара не прекращаются после завершения акции, в рамках которой товар был приобретен», — предупредила адвокат.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Роман Малышенко ]

Однако для технически сложных товаров действуют особые правила. Потребовать возврата денег или замены из-за обнаруженного недостатка можно в течение первых 15 дней после передачи покупки. Позднее такие требования удовлетворяются при определенных законом обстоятельствах — например, если выявлен существенный недостаток или нарушены сроки гарантийного ремонта.

Если магазин отрицает наличие производственного брака, покупателю необходимо зафиксировать дефект и направить письменную претензию. Продавец обязан принять некачественный товар и при необходимости проверить его состояние. При споре о причинах возникновения недостатка проводится экспертиза за счет продавца, результаты которой потребитель вправе оспорить.

«Если на товар установлен гарантийный срок, продавец отвечает за обнаруженные недостатки, если не докажет, что они возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения правил эксплуатации, действий третьих лиц или непреодолимой силы. Если гарантийный срок не установлен, потребителю надо доказать, что недостаток возник до передачи товара либо по причинам, существовавшим до этого момента», — пояснила Жмурко.

При этом отсутствие кассового чека само по себе не лишает покупателя права на компенсацию. Подтвердить приобретение товара можно и другими доказательствами, а отказ магазина рассматривать законное требование из-за завершившейся акции не освобождает его от ответственности за продажу некачественной вещи.