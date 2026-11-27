В муниципальном округе Чехов завершен капитальный ремонт моста через реку Рожайку на Старом Симферопольском шоссе в селе Молоди, который провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», на время проведения работ на сооружении длиной порядка 40 м было организовано реверсивное движение, рабочее движение в полном объеме будет запущено в пятницу, 27 ноября, в 18.00. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.