В Чехове завершился капремонт моста через реку Рожайку
Фото: [пресс-служба ГБУ МО "Мосавтодор"]
В муниципальном округе Чехов завершен капитальный ремонт моста через реку Рожайку на Старом Симферопольском шоссе в селе Молоди, который провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», на время проведения работ на сооружении длиной порядка 40 м было организовано реверсивное движение, рабочее движение в полном объеме будет запущено в пятницу, 27 ноября, в 18.00. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В ходе капитального ремонта специалисты поочередно обновили обе части сооружения: отремонтировали опоры, смонтировали балки пролетного строения, укрепили конусы из армированного бетона на крайних опорах и армировали межблочные соединения. Также устроили слои мостового полотна, организовали водоотвод, обустроили проезжую часть и нанесли разметку, установили ограждения. Для удобства пешеходов оборудовали подходы и тротуары», — рассказал заместитель председателя Правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Артур Гарибян.
Капитальный ремонт моста 1948 года постройки позволил повысить комфорт и безопасность передвижения жителей, а также обеспечить удобный проезд к жилым домам, усадьбе Молоди, церкви Воскресения Христова, школе и железнодорожной станции Молоди.
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