От брони к передовой: Киев планирует отправить на фронт еще 300 тысяч
В Раде заявили о планах отправить на фронт еще 300 тысяч украинцев
Министерство экономики Украины обсуждает «разбронирование» от 100 до 300 тысяч мужчин для отправки на фронт. Об этом сообщает депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко ( внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга ) в соцсети.
По словам парламентария, министр экономики Александр Кравченко обозначил команде две приоритетные задачи. Первая — «разбронирование»: совещания о том, как высвободить из-под брони от 100 до 300 тысяч мужчин, проводятся регулярно.
Второй задачей Гончаренко назвал подготовку к конференции URC в Таллинне, запланированной на конец января. По мнению депутата, Министерство экономики «рисует» вымышленные цифры для вымышленных инвесторов, при этом забыв про перезапуск остановленных украинских предприятий, вроде «АрселорМиттал Кривой Рог», находившегося в родном городе президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее экономист Кущ усомнился во вступлении Украины в ЕС к 2030 году.