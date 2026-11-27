Министерство экономики Украины обсуждает «разбронирование» от 100 до 300 тысяч мужчин для отправки на фронт. Об этом сообщает депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко ( внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга ) в соцсети.

По словам парламентария, министр экономики Александр Кравченко обозначил команде две приоритетные задачи. Первая — «разбронирование»: совещания о том, как высвободить из-под брони от 100 до 300 тысяч мужчин, проводятся регулярно.

Второй задачей Гончаренко назвал подготовку к конференции URC в Таллинне, запланированной на конец января. По мнению депутата, Министерство экономики «рисует» вымышленные цифры для вымышленных инвесторов, при этом забыв про перезапуск остановленных украинских предприятий, вроде «АрселорМиттал Кривой Рог», находившегося в родном городе президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее экономист Кущ усомнился во вступлении Украины в ЕС к 2030 году.