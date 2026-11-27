Полиция не стала возбуждать уголовное дело против 41-летнего рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) по фактам возможного хулиганства и незаконного лишения свободы, сообщает MK.RU со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Однако на этом проверка не закончилась: прокуратура вернула материалы правоохранителям на повторное рассмотрение.

По имеющейся информации, в ходе проверки самого артиста не опрашивали. Его бывшая жена, 38-летняя Оксана Самойлова также неохотно участвует в разбирательстве. Ранее она отказалась подавать заявление на рэпера, объяснив это тем, что боится его.

Поводом для проверки стали сообщения СМИ, появившиеся в сентябре. Тогда утверждалось, что Джиган удерживал сотрудников своего подмосковного особняка и стрелял в одного из охранников. По данным источников, в момент предполагаемого инцидента в доме находились четверо детей артиста. После появления этих сообщений рэпер уехал в реабилитационный центр в Израиле.

Ранее сообщалось, что долг Джигана по алиментам на ₽2 млн исчез из базы приставов.