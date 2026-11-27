77-летняя народная артистка СССР Алла Пугачева попала на видео во время прогулки по Лимасолу, передает Super. Кадры в личном блоге опубликовала директор и подруга певицы Елена Чупракова.

На записи Примадонна неспешно идет по мощеной улице на фоне освещенных витрин и прохожих, а затем останавливается и машет рукой в сторону камеры.

Фото: [ скриншот видео ]

Для выхода Пугачева выбрала черное платье с длинными рукавами, свободный плащ и высокие сапоги. Образ дополнили сумка через плечо и светлые перчатки. Волосы певица оставила распущенными.

Ролик быстро привлек внимание пользователей соцсетей. В комментариях начали обсуждать внешний вид артистки: некоторые критически высказались о длине платья и о том, что оно оставляет ноги открытыми. Впрочем, нашлись и те, кто просто порадовался новым кадрам с певицей.

Ранее Алла Пугачева также поделилась с подписчиками редким селфи без макияжа.