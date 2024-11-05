В Клину завели уголовное дело на водителя автобуса, который насмерть сбил пешехода

Уголовное дело возбудили в Клину после смертельного ДТП с участием рейсового автобуса, передает ГУ МВД России по Московской области. Инцидент произошел 3 ноября.

Водитель автобуса «ЛИАЗ» следовал от остановки на улице Победы и сбил мужчину 1959 года рождения. Совершив наезд на пешехода, водитель продолжил движение.

От полученных травм пешеход скончался на месте аварии.

Водителя установили и доставили в отдел полиции. Им оказался местный житель 1962 года рождения.