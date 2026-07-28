В Клину завершат капремонт лицея № 10 имени Менделеева

В городе Клин завершается капитальный ремонт здания МОУ Лицея № 10 им. Д. И. Менделеева, стройготовность объекта превысила 85%. В учреждении также реализуется творческий проект художника Алексея Шилова «Моя школа — моя история», сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Наша задача — не просто качественно и в срок отремонтировать здание, а создать пространство, в котором нравится учиться, осознанно выбирать профессию и гордиться своей малой родиной. Через исторические и литературные образы, связанные с историей родного края, мы показываем детям, что история это не страницы учебников, а то, что окружает их каждый день», — сказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Работы в здании площадью более 4,1 тыс. кв. м проводятся в рамках государственной программы Московской области за счет средств бюджета, в них задействованы 95 рабочих, четыре инженерно‑технических специалиста и четыре единицы техники. Они ведут окраску стен, устройство чистовых полов, монтаж инженерных систем (отопление, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, связь, вентиляция) и другие работы.

В рамках проекта «Моя школа — моя история» каждый уголок учреждения будет рассказывать о значимых событиях, традициях и выдающихся личностях, связанных с Клинским краем, — Александром Блоком, Дмитрием Менделеевым. Лицей откроют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.