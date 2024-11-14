В колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» с начала года поступило свыше 210 тысяч звонков

Специалисты колл-центра «Стань мамой в Подмосковье» с начала текущего года приняли более 210 тысяч звонков, передает Министерство здравоохранения Московской области.

Как отметили в ведомстве, этот показатель на 1,7 тысячи звонков превышает результат за аналогичный период прошлого года. При этом около 18 тысяч обращений поступили из других регионов страны.

Задать вопрос о системе родовспоможения Подмосковья, работе областных медучреждений, необходимых в роддоме документах можно по телефону 8 (800) 550-30-03. Центр работает каждый день с восьми часов утра до восьми часов вечера.