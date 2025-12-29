В колледже «Энергия» провели новогодние мероприятия для студентов и преподавателей

Во всех структурных подразделениях подмосковного колледжа «Энергия» — в Реутове, Балашихе и Богородском округе — прошли праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового года. В актовых залах собрались студенты, преподаватели и администрация учебного заведения, сообщает Министерство образования Московской области.

Программа праздников включала конкурсы, творческие выступления, церемонии награждения и новогодние представления. Участники проверили свою музыкальную эрудицию в игре «Угадай мелодию» и узнали педагогов по фразе в игре «Угадай преподавателя». Студенты выступили с сольными номерами и исполнили песни под гитару.

Особым событием стало вручение наград педагогам и обучающимся за активное участие в жизни колледжа. Кульминацией вечера стал спектакль «Спасти Новый год».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность внедрения изменений в программы колледжей в части использования ИИ.