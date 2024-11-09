В Коломенской духовной семинарии прошел православный фестиваль молодежи «День народного единства»

Коломенская духовная семинария стала площадкой V православного фестиваля молодежи «День народного единства», в котором приняли участие более 160 детей и подростков из православных и общественных объединений Коломны, а также активная молодежь из других округов Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ]

Мероприятие организовано Межъепархиальным отделом при поддержке Министерства информации и молодежной политики Подмосковья.

Фестиваль включал в себя молебен, экскурсию по семинарии и конференцию с митрополитом Павлом. В своем выступлении митрополит подчеркнул важность единства и сплоченности в трудные времена. Он призвал молодежь творить добро и создавать его как в семье, так и в собственном государстве, отметив, что именно совместные усилия способны противостоять любым испытаниям.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ]

Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе отметила значимость участия Русской Православной Церкви в жизни молодежи, подчеркнув, что такие мероприятия способствуют укреплению общечеловеческих ценностей.

С 2024 года фестиваль стал пятым по счету и был посвящен празднованию Дня народного единства, который отмечается по всей России 4 ноября. На конференции спикеры обсудили исторические события периода Смуты и победу народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, обратившись к теме патриотизма и гражданского сознания.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ]

Многие студенты отметили важность мероприятия и вдохновляющие напутственные слова митрополита Павла. Участники имели возможность задать вопросы и получить мудрые ответы.

В следующем году организаторы планируют расширить программу фестивалей, включив мастер-классы, тематические дискуссии и культурные мероприятия, направленные на развитие духовных ценностей среди молодежи.