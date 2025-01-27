В Коломне иномарка насмерть сбила пожилую женщину

В Коломне автомобиль насмерть сбил пожилую женщину, сообщили в ГУ МВД России по Московской области. Авария произошла 27 января на трассе М-5 «Урал».

На 97-м километре дороги автомобиль Kia, за рулем которого находился водитель 1971 года рождения, сбил женщину 1954 года рождения. Пенсионерка переходила проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости. От полученных в результате аварии травм женщина скончалась на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки примут решение в установленном законом порядке.