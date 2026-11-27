В городском округе Коломна продолжается реконструкция очистных сооружений у поселка Сергиевский, стройготовность объекта составляет 75%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

На объекте работают 215 человек, 25 единиц техники, строители проводят гидроиспытания и подготовку к монтажу оборудования на вторичных отстойниках. Продолжаются работы в цехе доочистки, на площадке компостирования осадка и насосной станции.

Сооружения, построенные в начале 1970-х годов, нуждались в обновлении. Новые очистные сооружения строятся по современным технологиям и будут принимать стоки с Коломны, поселка Сергиевский, близлежащих населенных пунктов. Проект предусматривает новые блоки биологической очистки, цех механического обезвоживания осадка и сооружения глубокой доочистки. После ввода комплекса проектная производительность составит 60 тыс. кубометров сточных вод в сутки. Работы завершат в 2027 году.

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