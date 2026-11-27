Сквер «Северный» у реки Черной — пример того, как территория может буквально переродиться. Еще недавно оба берега утопали в зарослях: здесь не было ни нормальных дорожек, ни освещения, ни хотя бы одной скамейки, где можно было бы просто присесть и полюбоваться рекой.

Сегодня это современное, светлое и по-настоящему живое пространство, где комфортно и детям, и взрослым, и пожилым жителям. Ключевым шагом к переменам стало федеральное голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды».



Инициатива голосования принадлежит президенту Российской Федерации Владимиру Путину, а реализация в регионе шла при личном внимании губернатора Московской области Андрея Воробьева и в связке с Народной программой партии «Единая Россия». Именно эта связка — федеральный проект плюс региональная поддержка — позволила превратить идею в реальный результат.



Теперь в сквере есть все, чтобы проводить здесь время с пользой и удовольствием. Удобные пешеходные дорожки ведут через зеленые зоны, вдоль них установлены скамейки и навесы, защищающие от солнца и легкого дождя. Для детей построили яркий игровой комплекс в виде рыбы — он сразу стал местной точкой притяжения. Любители активного образа жизни оценили площадку для воркаута, а рыбаки — специальные пирсы, откуда удобно наблюдать за поплавком.

«От всей души благодарю всех, кто причастен к этому проекту: проектировщиков, строителей, депутатов, волонтеров и, конечно, вас, луховичане, — за веру и поддержку. Уверен, этот сквер станет любимым местом отдыха для многих поколений», — отметил глава м. о. Луховицы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Марк Черемисов.

Отдельное внимание уделили озеленению: на территории высадили деревья и кустарники, разбили цветники — так пространство стало не только функциональным, но и эстетичным. Вечером сквер выглядит особенно уютно благодаря современному декоративному освещению: оно подчеркивает дорожки и зоны отдыха, делая прогулки комфортными даже после заката. Безопасность поддерживается системой видеонаблюдения «Безопасный регион» — это важный нюанс для семей с детьми и тех, кто гуляет в темное время суток.

«Территория преобразилась волшебно. Здесь был пустырь, и казалось, что тут невозможно создать сквер. В итоге проектировщики так все замечательно спроектировали, а строители обустроили много прекрасных мест для отдыха, занятий спортом и прогулок. Мы, жители, благодарны за такой подарок», — отметила жительница г. Луховицы Ирина Суворова.

Особенно ценно, что проект стал по-настоящему народным. Во время федерального голосования за благоустройство сквера «Северный» высказались более 5 тыс. человек — это почти каждый десятый житель округа. Такой высокий отклик стал лучшей заявкой на то, что территория действительно нужна людям. И этот голос был услышан: заросший участок превратился в любимое место для прогулок, игр, спорта и спокойного отдыха у воды.