Соль давно перестала быть просто приправой, превратившись в предмет споров диетологов и маркетинговый инструмент. Одни отказываются от нее полностью, другие ищут «самую полезную» на полках магазинов. Врач-эндокринолог Лабытнангской ЦРБ Юлия Жайворонко и диетолог Елена Соломатина в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» объяснили, чем отличаются виды соли и какую из них действительно стоит держать на кухне.

Йодированная соль. Главная задача — профилактика дефицита йода, важного для щитовидной железы. Добавлять ее лучше в теплые или холодные блюда: при высокой температуре полезные свойства пропадают. Срок хранения открытой пачки — не больше года, в темном и прохладном месте. Йодид калия менее стабилен (разрушается при 30 °C, хранится около 3 месяцев), йодат калия устойчивее — до 12 месяцев. По данным Роскачества, от дефицита йода страдает около 2 млрд человек. Нехватка ведет к утомляемости, снижению работоспособности и патологиям щитовидной железы.

Морская соль. Получают естественным выпариванием морской воды, она сохраняет больше минералов — магния, кальция, калия. Цвет варьируется от белого до серого или красноватого из-за включений глины и водорослей. По составу мало отличается от обычной. Йода в ней в 40 раз меньше, чем в йодированной, — для профилактики дефицита не подходит. Древняя соль из шахт не содержит микропластика, которым засорены современные моря. Исключение — «йодированная морская соль» на упаковке: она сочетает преимущества обоих видов.

Поваренная соль. С 1 мая 2018 года термин «поваренная» исключен из наименования в России — теперь просто «соль пищевая». Причина в том, что слово не является характеристикой продукта и вызывает споры.

Розовая соль. Крымская обязана цветом микроводоросли Dunaliella salina, которая вырабатывает бета-каротин — антиоксидант. Гималайскую добывают в шахтах, розовый оттенок ей придают примеси полигалита (2-4%), натрия хлорида в ней 95-98%. Считается полезнее, но концентрация минералов низкая. Чтобы получить значимое количество, нужно съесть около 30 г — при рекомендованных ВОЗ 5 г в день это вредно для сердца.

Черная соль. Минеральная соль с запахом серы, красно-серая из-за примесей железа, йода и калия. Добывают в Гималаях. Минералов больше, чем в розовой, но как источник микроэлементов она не рассматривается. Ассоциируется с четверговой солью: в Чистый четверг ее смешивали с хлебом и квасной гущей, запекали и хранили за иконами. Диетолог Елена Соломатина отметила, что расчет был больше на энергетическую составляющую — механизм, схожий с гомеопатией.

Голубая персидская соль. Добывается в Иране, голубой оттенок ей дает особая структура кристалла и минерал сильвинит. Самая дорогая, с фиалковым послевкусием. Подают к трюфелям и деликатесам — ценность скорее гастрономическая, чем полезная.

Профилактика заболеваний щитовидной железы. Специалисты советуют соблюдать меру с солью при готовке, гулять на свежем воздухе не менее 30 минут в день и не забывать про отдых, особенно на море.