46-летняя бывшая участница «Дом-2» Виктория Боня сообщила о тяжелой утрате: не стало ее кошки Мурочки, которая прожила с блогершей 19 лет, передает Super.ru.

Кошки не стало, пока хозяйка находилась в отъезде. По словам Бони, это произошло ровно в день ее рождения — в 12:00 по европейскому времени.

«Ушла красиво. Без мук, без боли. За несколько минут. Я люблю тебя, Мурочка», — сказала телеведущая.

Фото: [ соцсети ]

Она поблагодарила любимицу за 19 лет, которые они провели вместе, и поделилась переживаниями с подписчиками.

Накануне поклонники раскритиковали Викторию за то, что она уехала в Дубай, оставив пожилую кошку дома. В ответ на замечания она записала видеообращение и объяснила, что позаботилась о Мурочке: по ее словам, для кошки наняли няню, услуги которой обходились в €150 в сутки.

Боня подобрала Мурочку еще крошечным котенком на улице в Москве. Позже, переехав жить в Монако, она забрала ее с собой.

Ранее сообщалось, что дочь Виктории Бони попросила подарить ей вторую лошадь.