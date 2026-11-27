По словам специалиста, бобовые — один из самых богатых питательными веществами продуктов. Самыми эффективными для долголетия Делоренцо считает соевые бобы, хотя сама больше всего любит нут.

Врач объяснила, что соя — отличный источник растворимой и нерастворимой клетчатки. Растворимая помогает предотвратить болезни сердца и диабет, а нерастворимая улучшает пищеварение. Кроме того, соевые бобы содержат больше изофлавонов, чем любые другие бобовые: эти вещества смягчают симптомы менопаузы, а также защищают здоровье костей и сердечно-сосудистой системы.

Делоренцо привела данные исследования, показавшего, что более высокое потребление сои и изофлавонов связано с более низким риском летального исхода на протяжении почти десяти лет. В некоторых группах, употреблявших больше сои, риск смертности от всех причин был примерно на 24–28% ниже, чем в группе с самым низким уровнем потребления.

Ранее врач Спектор раскрыл вкусный способ частично компенсировать последствия малоподвижного образа жизни для здоровья.