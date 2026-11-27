В школе №32 подмосковных Мытищ произошел инцидент: одновременный выход двух параллелей классов привел к кратковременному скоплению детей у входа в раздевалку. Дежурный учитель и сотрудники охраны в этот момент находились рядом — они остановили движение обучающихся и помогли школьникам подняться.

Администрация провела разбор произошедшего: опрошены дети и сотрудники, находившиеся на дежурстве, изучены обстоятельства выхода классов из кабинетов. По данным учебного учреждения, за медицинской помощью никто не обращался, а письменных обращений от родителей о полученных травмах в администрацию не поступало. Если у родителей есть информация о самочувствии детей или об обстоятельствах произошедшего, ее просят сообщить по телефону +7 (498) 614‑99‑00.

Чтобы исключить повторение подобных ситуаций, классы перераспределили по другим раздевалкам с учетом времени окончания уроков. Дополнительно усилено дежурство педагогов у раздевалок в часы пиковой нагрузки. С обучающимися и родителями проведены беседы о правилах поведения в местах массового скопления детей.