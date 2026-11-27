Обновленный стадион «Спартак» откроется в Луховицах
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
На улице Пушкина, 12, муниципального округа Луховицы завершена реконструкция стадиона «Спартак», застройщик получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский уточнил, что работы прошли в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств регионального бюджета.
Площадь реконструируемого здания трибуны с подтрибунным пространством составляет порядка 4 тыс. кв. м, крытая трибуна рассчитана на 1,5 тыс. зрителей. В подтрибунном пространстве разместились раздевалки, тренерские, тренажерный зал, медицинский кабинет. На территории также оборудовали беговые дорожки, футбольное поле с искусственным покрытием, универсальную спортплощадку, парковку и шумозащитный экран.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о завершении реконструкции спорткомплекса «Старт» в Реутове.