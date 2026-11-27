42-летний певец и шоумен Прохор Шаляпин решил отказаться от празднования дня рождения. О планах на ближайший день рождения Шаляпин рассказал журналистам Пятого канала.

Вместо праздничного вечера артист планирует отправиться в Кремлевскую больницу, чтобы пройти полное медицинское обследование. Свое решение певец объяснил переутомлением и желанием уделить больше внимания здоровью.

«К Новому году я вообще не готовлюсь. День рождения у меня скоро, я его не отмечаю. Я буду в этом году лежать в Кремлевской больнице на чекапе», — сказал Прохор.

Шаляпин также дал понять, что не слишком переживает из-за возможной реакции окружающих. Для него сейчас гораздо важнее собственное самочувствие, чем чужое мнение.

Ранее Прохор Шаляпин высказался об артистках, которые открыто пишут в своих мемуарах о домогательствах.