В Коломне направили в суд дело о халатности начальника смены теплоснабжающей организации

Дело передали в Коломенский городской суд. В отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе и обязанностей по должности, которое повлекло нарушение прав и законных интересов несовершеннолетнего лица). По данным ведомства, в марте 2025 года вблизи жилого дома № 20 в деревне Зарудня произошел прорыв теплосетей. В результате на поверхности земли образовалось скопление горячей воды, о чем в диспетчерскую службу сообщили жильцы.

При этом начальник смены не передала вызов дежурной бригаде своевременно. От халатности пострадала восьмилетняя девочка, которая по дороге в школу упала в образовавшуюся яму с горячей водой.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.