В Коломне обновят здание Центральной детской музыкальной школы имени Алябьева

В здании «Центральной детской музыкальной школы имени А.А. Алябьева» на улице Малышева д. 24 в Коломне продолжается капитальный ремонт, строители приступили к внутренним общестроительным работам и ремонту кровли. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы за счет средств областного бюджета, их планируют завершить в 2026 году.

Здание построили в 1958 году, его площадь превышает 3,6 тыс. кв. м. В нем проведут ремонт кровли, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.