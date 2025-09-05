В Коломне поставили на кадастр новостройку в составе ЖК «Подлипки-Город»

В Коломне поставили на кадастровый учет новый дом в составе ЖК «Подлипки-Город». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

После постановки на кадастр дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. В новостройке три этажа, его общая площадь превышает 2,8 тыс. кв. м. Она рассчитана на 54 квартиры различной планировки, в подъездах обустроены помещения для хранения колясок.

На прилегающей территории появятся места для отдыха, детские и спортивные площадки. В общей сложности в жилом комплексе от ООО СЗ «РК-Газсетьсервис» предусмотрено строительство более 45 малоэтажных жилых домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.