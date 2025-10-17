В Коломне пройдет старт Всероссийских соревнований по конькобежному спорту

Более 100 спортсменов вышли на старт XI Всероссийских спортивных соревнований по конькобежному спорту «Памяти Б. И. Шавырина», турнир станет этапом отбора для участия в будущих чемпионатах и первенствах России. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В состав подмосковной сборной вошли 11 конькобежцев, в общей сложности за призовые места на льду конькобежного центра «Коломна» будут бороться конькобежцы из 17 регионов России и Белоруссии.

Состязания пройдут на дистанциях 500, 1000, 1500, 3000, 5000 и 10 тыс. м, а также в масс-старте на 16 кругов. Их организуют в рамках федеральной программы «Спорт России», организаторами выступили Союз конькобежцев России и областная Федерация конькобежного спорта. Генеральным спонсором соревнований является акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения».

