В Коломне проведут Всероссийские соревнования «Коломенский лед»

В Коломне пройдут XVI Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Коломенский лед» среди средних и старших групп населения, участниками станут более 100 человек. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Спортсменам предложат различные дистанции — 500 м, 1 тыс. м, 1,5 тыс. м, 3 тыс. м и 5 тыс. м. Мужчинам также будет доступна дистанция 10 тыс. м. Соревнования организуют Союз конькобежцев России и Федерация Московской области по конькобежному спорту. Они состоятся в предстоящие выходные, с 4 по 5 апреля, в Конькобежном центре «Коломна» в рамках федеральной программы «Спорт России». Турнир станет официальным закрытием конькобежного сезона 2025–2026 года.

