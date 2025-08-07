В Коломне снесли комплекс аварийных построек

В деревне Тарбушево городского округа Коломна завершили снос аварийных нежилых объектов – заброшенные постройки бывшей животноводческой фермы, в том числе коровник, телятник, кормоцех, сенной сарай и другие небольшие строения, расположенные на участке площадью более 113,7 тыс. кв. м. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Комплекс аварийных сооружений возвели в 1960–70-х годах, он располагался вблизи от автомобильной дороги регионального значения «Бояркино — Мошаницы — Тарбушево». Здания долгое время не эксплуатировались и пришли в негодность. В прошлом году после смены правообладателя объектов было решено их демонтировать.

В июле 2025 года собственник провел все необходимые мероприятия по ликвидации аварийных строений. Там он планирует провести озеленение и высадить плодовые деревья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.