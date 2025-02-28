В Коломне задержали мужчину, который напал с ножом и металлическим прутом на полицейских

В Коломне задержали мужчину, который напал на полицейских и причинил им телесные повреждения. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел на проспекте Кирова. Сотрудники полиции подошли к мужчине, по приметам схожему с подозреваемым в краже самоката. Правоохранители попросили гражданина предъявить документы. Тот ответил отказом в грубой форме, а затем ударил одного из сотрудников металлическим прутом и нанес ножевое ранение второму.

Злоумышленника задержали. Им оказался местный житель 1977 года рождения. Полицейским оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье арестовали молодого человека, который в Подольске напал на сотрудника полицейского во время задержания.