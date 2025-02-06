В Подмосковье арестовали молодого человека, напавшего на сотрудника ДПС
Юношу, который напал на сотрудника ДТП, арестовали в Подмосковье
Фото: [freepik.com]
В Подмосковье был заключен под стражу молодой человек, который в Подольске напал на полицейского во время задержания. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.
Инцидент произошел 5 февраля. Сотрудники ДПС потребовали у 18-летнего молодого человека, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, прекратить противоправные действия. Однако, юноша проигнорировал требования правоохранителей и применил насилие к одному из них.
По данному факту возбудили уголовное дело. Сегодня было принято решении об аресте фигуранта на срок до 5 апреля 2025 года.
В ГСУ СК России по Подмосковью отметили, что молодой человек частично признал свою вину.