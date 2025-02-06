В Подмосковье арестовали молодого человека, напавшего на сотрудника ДПС

В Подмосковье был заключен под стражу молодой человек, который в Подольске напал на полицейского во время задержания. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Инцидент произошел 5 февраля. Сотрудники ДПС потребовали у 18-летнего молодого человека, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, прекратить противоправные действия. Однако, юноша проигнорировал требования правоохранителей и применил насилие к одному из них.

По данному факту возбудили уголовное дело. Сегодня было принято решении об аресте фигуранта на срок до 5 апреля 2025 года.

В ГСУ СК России по Подмосковью отметили, что молодой человек частично признал свою вину.