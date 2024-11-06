В Коломне задержали мужчину, который ударил ножом своего знакомого
Фото: [Медиасток.рф]
В Коломне задержали местного жителя, который в ходе драки ранил своего знакомого ножом. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
Инцидент произошел 4 ноября в квартире жилого дома на улице Известковый поселок. Двое мужчин распивали спиртное и поссорились. В ходе разборок один из них ударил оппонента ножом.
Потерпевшего — мужчину 1962 года рождения — госпитализировали. Нападавшего задержали. Им оказался местный житель 1962 года рождения. Ранее мужчина уже был судим.