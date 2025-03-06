В Коломне запустили движение по Голутвинскому наплавному мосту

В Коломне открылось движение на Голутвинском наплавном мосту. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что работы по замене деревянного настила удалось выполнить раньше запланированного срока. Протяженность моста превышает 137 м, в рамках работ дорожники обновили более 480 кв. м покрытия, чтобы повысить безопасность пешеходов.

Объект обеспечивает пешеходное сообщение между окружным центром и селами Сергиевское и Пестриково, а также поселком Сергиевский, им ежедневно пользуются 1,2 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.