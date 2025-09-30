В Коломне завершилось благоустройство сквера у молодежного центра «Горизонт», его обновили по результатам всероссийского голосования. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

В рамках работ строители проложили новые пешеходные дорожки, установили современное освещение и систему видеонаблюдения, скамейки и качели с навесом, высадили клены и декоративные яблони, многолетние растения.

Благоустройство прошло по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.