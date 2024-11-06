В Комлесхозе Подмосковья сделали прогноз пожарной опасности в лесах на ближайшее время

В ближайшие три дня на территории Подмосковья прогнозируется I класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

По данным комитета, температура воздуха в этот период днем будет находиться в пределах 0…+4 градусов, ночью — -2…+2. Погода будет облачной с редкими прояснениями, возможен дождь и дождь со снегом.

Жителям напомнили, что при обнаружении возгорания нужно позвонить по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.