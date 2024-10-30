В Комлесхозе Подмосковья сделали прогноз пожарной опасности в лесах на ближайшие дни

В ближайшие три дня на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

При этом сегодня в Виноградовском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Подольском, Сергиево-Посадском, Ступинском и Талдомском лесничествах прогнозируется II класс пожарной опасности. Аналогичная обстановка ожидается в четверг и пятницу в Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах.

В комитете уточнили, что температура воздуха днем в этот период составит +4…+9 градусов, ночью — +2…+6. Погода будет пасмурной с незначительными прояснениями, возможны осадки в смешанной фазе. Сообщить об обнаружении возгорания можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.