В Комлесхозе сообщили об отсутствии оленей-альбиносов в дикой популяции в Подмосковье

Оленей-альбиносов в дикой популяции в Подмосковье нет, сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области после того, как в сети появилось видео с таким животным. Отмечалось, что белого оленя заметили в Дмитрове.

В комитете рассказали, что сейчас численность благородного оленя в регионе составляет 2,7 тысячи особей, пятнистого — 2,2 тысячи особей. Достоверной информации о присутствии в популяции альбиносов пока нет.

В ведомстве также напомнили о правилах безопасности при встрече с диким животным. Ни в коем случае нельзя приближаться к зверю, даже маленькому: его реакция может быть непредсказуема. Также нельзя пытаться запугать животное, кричать на него и замахиваться. Необходимо медленно обойти зверя, не упуская его из виду.