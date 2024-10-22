В Королеве арестовали иностранца за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере

В Королеве заключили под стражу иностранца, который собирался сбыть на территории муниципалитета крупную партию наркотиков. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, злоумышленник действовал вместе с сообщниками. На них завели отдельные уголовные дела. Преступную деятельность пресекли в октябре. Из оборота изъяли пятьдесят свертков с запрещенным веществом.

В ходе расследования также установили, что обвиняемый официально не трудоустроен, и у него нет постоянного источника дохода.