В Королеве арестовали иностранца за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере
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В Королеве заключили под стражу иностранца, который собирался сбыть на территории муниципалитета крупную партию наркотиков. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.
По данным ведомства, злоумышленник действовал вместе с сообщниками. На них завели отдельные уголовные дела. Преступную деятельность пресекли в октябре. Из оборота изъяли пятьдесят свертков с запрещенным веществом.
В ходе расследования также установили, что обвиняемый официально не трудоустроен, и у него нет постоянного источника дохода.