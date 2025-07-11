В Королеве мужчина предстанет перед судом за мошенничество на 10,6 млн рублей

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 36-летнего жителя Челябинской области, он обвиняется в мошенническом хищении денежных средств на сумму более 10,6 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело направили в Королевский городской суд для рассмотрения. По версии следствия, обвиняемый в апреле 2023 года вступил в состав организованной группы мошенников, где занимался поиском соучастников, которые согласятся за денежное вознаграждение оформить на свое имя банковские карты. Это позволяло ему получить данные для входа в личные кабинеты онлайн-банков.

Так, в апреле 2023 года преступники обманули жителя города Королева. Ему позвонил неизвестный под видом сотрудника ФСБ и сообщил о попытке списания денежных средств с его счета. В результате потерпевший перевел свои накопления и кредитные средства на так называемые «безопасные счета».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (- 0,8%).