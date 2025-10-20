В Королеве на 60% завершилось строительство новой поликлиники

На территории Королевской больницы на улице Циолковского продолжается строительство поликлиники для взрослых и детей, рассчитанной на 1 тыс. посещений в смену, стройготовность объекта превысила 60%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке задействованы 210 рабочих и 10 единиц техники. Сегодня на объекте завершаются фасадные работы, внутри ведутся отделочные работы, монтаж инженерных сетей, электромонтажные работы и благоустройство территории», — говорится в сообщении.

Работы ведутся в соответствии с графиком, они проходят при поддержке национального проекта «Продолжительность и качество жизни».

Для пациентов обустроят отделение неотложной помощи, терапии, хирургии, профилактики, физиотерапии, центр здоровья, центр амбулаторной онкологической помощи, дневные стационары и не только. Медучреждение оснастят современным оборудованием, включая КРТ, МРТ, маммограф. Строительство завершат в III квартале 2026 года.

