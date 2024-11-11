В Королеве предъявили обвинение курьеру мошенников, обманувших пенсионерку на 370 тысяч рублей

В Королеве предъявили обвинение местному жителю, который выступил в роли курьера при мошенничестве на 370 тысяч рублей. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, злоумышленник и его соучастники позвонили пожилой женщине и заверили ее в том, что ее внучка попала в дорожную аварию. После этого они предложили возместить причиненный ущерб и передать деньги курьеру.

В результате пенсионерке был причинен ущерб в размере 370 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела он был полностью возмещен.