В Королеве предъявили обвинение курьеру мошенников, обманувших пенсионерку на 370 тысяч рублей
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В Королеве предъявили обвинение местному жителю, который выступил в роли курьера при мошенничестве на 370 тысяч рублей. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.
По данным ведомства, злоумышленник и его соучастники позвонили пожилой женщине и заверили ее в том, что ее внучка попала в дорожную аварию. После этого они предложили возместить причиненный ущерб и передать деньги курьеру.
В результате пенсионерке был причинен ущерб в размере 370 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела он был полностью возмещен.