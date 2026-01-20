В Королеве стартовал капремонт корпуса «Вымпел»

В Королеве стартовал капитальный ремонт спорткомплекса «Вымпел», подрядчик приступил к демонтажным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы пройдут в рамках областной госпрограммы и госпрограммы «Спорт России». Исторический четырехзальный корпус стадиона построили в 1962 году, в нем демонтируют старое покрытие стен, пола и потолка, убирают ненужные перегородки, вывозят строительный мусор. В состав здания входят гимнастический, универсальный залы, зал единоборств и игровой зал.

В рамках ремонта строители заменят освещение, инженерные сети и напольные покрытия, установят новое оборудование и изменят планировку, утеплят фасад и заменят кровлю. Работы завершат до конца 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.