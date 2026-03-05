В Королеве стартовали отделочные работы в рамках капремонта школы

На улице Терешковой, 7, городского округа Королев продолжается капитальный ремонт средней школы № 13, подрядчики приступили к общестроительным и отделочным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств регионального бюджета, их планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

Школу построили в 1964 году, ее площадь составляет более 4,2 тыс. кв. м. В здании проведут фасадные и кровельные работы, обновление входных групп, замену всех инженерных коммуникаций и сантехники, окон и дверей и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.