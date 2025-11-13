В Королеве строители завершили демонтажные работы в здании первой школы

На Октябрьской улице в Королеве продолжается капитальный ремонт школы № 1, строители завершили демонтажные работы — общая стройготовность достигла 15%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы за счет средств бюджета, их планируют завершить к осени 2026 года.

Здание построили в 1986 году, его площадь составляет более 5,7 тыс. В нем заменят все инженерные сети, дверные блоки, проведут внутреннюю отделку помещений, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

