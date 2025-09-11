В Королеве строители завершили капремонт Детской школы искусств

На улице Октябрьская в Королеве завершился капитальный ремонт Детской школы искусств, рабочие выполняют последние приготовления к открытию учреждения и началу занятий. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы прошли в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья». Строители заменили все коммуникации, модернизировали отопительную систему и повысили мощность электроснабжения, обновили фасад и кровлю, отремонтировали внутренние помещения, а также благоустроили прилегающую территорию.

В школе занимаются 1,5 тыс. детей, они учатся играть на фортепиано, струнных инструментах, изучают живопись и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.