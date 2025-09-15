В Королеве участникам программы «Герои Подмосковья» рассказали, как работает система ЦУР

В Королеве для участников специальной военной операции из разных городов Подмосковья провели лекцию и рассказали, как работает муниципальный Центр управления регионом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Мероприятие посетили заместитель главы округа и участники СВО, которые проходят обучение в Мастерской управления «Сенеж» по программе «Герои Подмосковья» (продолжение федерального проекта «Время Героев»). Один из них, Александр Бронников, уточнил, что в рамках первой части обучения они проходят государственную политику. На занятия приходят опытные педагоги, руководители из разных регионов и доктора наук.

Военным рассказали о работе в сфере спорта, жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), благоустройства и строительства. После знакомства с работой администрации они посетили Единую диспетчерскую службу и музей ракетно-космической корпорации «Энергия».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.